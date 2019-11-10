Временное жилье: Переселенцы могут стать на квартирный учет в Чернигове

В Чернигове принимают документы для зачисления внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на квартирный учет. По информации районных управлений труда и социальной защиты населения, в Чернигове стоят на учете 2,5 тысячи переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

«В связи с изменениями в законодательстве, внесенными этим летом Постановлением Кабмина № 582, для людей со статусом ВПЛ в Украине появилась возможность стать на квартирный учет в местах их временного проживания. Из них должна формироваться отдельная квартирная очередь, и также этим постановлением предусмотрены отдельные Порядок формирования фондов жилья для временного проживания ВПЛ и новый Порядок предоставления им такого жилья. Сейчас в Чернигове уже обеспечены организационные условия для зачисления ВПЛ на квартирный учет», – говорится в сообщении.

Так, для этого таким лицам нужно обратиться и предоставить необходимые документы в городской Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), который находится на ул. Рокоссовского, 20-А.

«Много вопросов, которые ранее регулировались на уровне местных органов власти, теперь урегулированы постановлением Кабмина. Есть три основных нововведения», – отмечается в сообщении.

Первое новшество – отменяется требование недостаточности дохода для покупки жилья переселенцами. Теперь единственным требованием является отсутствие у лица пригодного для жизни жилья на контролируемой территории. Если жилье на неподконтрольной территории, или же на подконтрольной, но разрушенное войной, то лицо имеет право на временное жилье.

Второе нововведение – создание жилищных комиссий при местных органах власти, которые будут заниматься распределением временного жилья.

Третье новшество – введение системы баллов по уровню уязвимости человека. Чем больше баллов у лица, тем больше шансов на получение временного жилья. «Два последних нововведения имеют целью повысить прозрачность распределения жилья и должным образом определять того, кто больше нуждается. Приоритетность предоставления жилья определяется по этой системе начисления баллов», – уточняется в сообщении.

Для того, чтобы стать на учет для получения временного жилья, переселенцам нужно обратиться с заявлением (по форме согласно Приложению 1 с подписями всех совершеннолетних членов семьи) в ЦПАУ по месту учета ВПЛ. Постановка на учет может осуществляться и по доверенности.

К заявлению нужно приложить:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. (В случае подачи заявления уполномоченным представителем ВПЛ предъявляются документы, удостоверяющие личность представителя, и копия доверенности);

копию справки ВПЛ и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);

акт обследования технического состояния жилья (при наличии разрушенного жилья);

копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство опекуна или попечителя и т.д.);

справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за предыдущие 6 месяцев;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщику (не входит физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщику, сообщили об этом соответствующему территориальному органу ГФС и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении жилья (п. 8).

Комиссия, созданная местным органом власти, должна рассмотреть такое обращение. Заседание Комиссии должно проводиться не реже одного раза в месяц. На заседании комиссии имеют право присутствовать лица и члены их семей, в отношении которых решается вопрос о постановке на учет, распределение жилых помещений. По результатам рассмотрения обращения Комиссия принимает решение о заключении или об отказе в постановке на учет.

Вывод комиссии подается в течение 10 дней со дня его утверждения на рассмотрение уполномоченного органа. А он должен принять решение в течение 10 дней со дня представления заключения комиссии (п. 18). В течение 7 дней орган принимает решение о постановке на учет или отказ и направляет ВПЛ почте сообщение об этом (п. 19).

«Согласно постановлению, планируется формирование фонда этого жилья. Оно предполагается за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения жилья. Финансирование этих мероприятий возможно как из государственного, так и из местного бюджетов, так и из других источников, не запрещенных законом. В частности, в 2017 году Кабинет министров Украины принял Постановление №769, которое предоставило возможность получать местным бюджетам на эти цели софинансирование из государственного бюджета в размере 70%. Также фонд такого жилья может пополняться и из других источников», – добавили в пресс-службе.

Как отмечается, жилье, в случае его предоставления, будет иметь статус временного. То есть права на его приватизацию проживающие не будут иметь и договор на пользование надо будет перезаключать (продолжать) на каждый следующий год.

По словам руководителя отдела квартирного учета Черниговского горсовета Михаила Католика, когда потребность города будет сформирована, тогда будут подавать предложения и претендовать на средства из государственного бюджета за счет субвенции.

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