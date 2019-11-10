Бизнес на букетах из цветов: Жительница Мариуполя поделилась секретом успеха (Фото)

Жительница Мариуполя Юлия Малова 4 года назад основала первую цветочную мастерскую, сейчас имеет сеть из трех магазинов и планирует расширять ее. Ее секрет успеха – в любви к цветам и индивидуальном отношении к каждому клиенту.

Юлия по специальности экономист. До 2014 года она работала в концертном агентстве и хотела развивать отдельно свадебное направление. Но не получила поддержки руководства. Тогда Юлия уволилась и основала свадебное агентство. В 2015 году открыла первую цветочную мастерскую, куда вложила собственные сбережения. «Для организации свадеб, оформления букетов я закупала цветы, брала много – чек выходил до 6 тыс. грн и более, всегда ходила к одному покупателю. Однажды произошла неприятная ситуация, когда при подготовке моего букета его уронили на грязный пол. Продавщица отказалась заменить упаковку, настроение было испорчено, после этого случая я решила, что у меня будет собственная цветочная мастерская с хорошим сервисом», – рассказала Юлия.

Цветы для оформления букетов предпринимательница закупает за рубежом. По ее словам, цена почти одинакова с украинскими цветами, а свежими они остаются дольше. «Цветы иностранных производителей дольше сохраняются, поэтому я покупаю в Эквадоре, Кении, Нидерландах. Доставка с момента срезки и проезда ко мне – 2-3 дня. Важно правильно транспортировать. Не один раз были накладки с поставками, тогда я прошу киевских партнеров выручить с поставками, они идут навстречу», – говорит Юлия.

В мастерскую за цветами приходят мужчины. Покупают для женщин всех возрастов. Для самой старшей клиентки (92 года) букет заказал внук. Чаще всего клиенты заказывают гортензии и пионы. «Самые любимые цветы – гортензии. Их очень любят невесты. Кстати, они – самые прихотливые клиентки. И я сама всегда переживаю, чтобы букет получился, который хочет невеста», – поделилась Юлия.

По словам предпринимательницы, работа в бизнесе ее вдохновляет и дает простор для творчества. Она считает, что секрет успеха в любви к делу. «Я сама решаю, что мне делать и когда. Предпринимательство – это много свободы, я могу реализовать свои творческие задумки. Конечно, у меня были случаи, когда опускались руки, не хватало денег или не приезжали вовремя цветы, но в этот момент всегда приходили клиенты и делали заказ на солидный чек, я снова хотела творить и развиваться», – поделилась Юлия Малова.

Сейчас Юлия имеет в Мариуполе два магазина и еще один в Ирпене (Киевская обл.). Планирует также открыть флористическое ателье в Киеве. «Когда вижу счастливые глаза женщин, которые получают цветы, это лучшая похвала. Значит, мы смогли удивить, подарить эмоции, вдохновение. Это меня всегда вдохновляет», – сказала она.

Источник: Бізнес-Схід

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