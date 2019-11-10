БПЛА ОБСЕ обстреляли из автоматов

У неподконтрольного украинскому правительству Христовом (Луганская обл.) по беспилотному летательному мини-аппарату Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете Миссии.

«Совершая полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия в 500 м к западу от н. п. Христово (неподконтрольный правительству, 18 км к северу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 26 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 2,5 км на юго-восток. По оценке СММ, огонь был направлен на БПЛА, который пролетал в 2,5 км к юго-востоку от местоположения патруля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район.

Кроме того, на блокпосту к западу от н. п. Бойковское (быв. Тельманово; неподконтрольный правительству, 67 км к юго-востоку от Донецка) 3 члена вооруженных формирований (один имел при себе оружие) отказали патрулю Миссии в проезде в сторону н. п. Старомарьевка (62 км к югу от Донецка).

Также в Бойковском член незаконных вооруженных формирований отказал СММ в проезде в направлении н. п. Зерновое (неподконтрольный правительству, 70 км к югу от Донецка), сославшись на «проведение учений в городе».

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