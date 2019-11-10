В Донецке легковушка врезалась в автобус: Есть пострадавшие (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на ул. Университетская произошло ДТП. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Столкнулись Volkswagen Jetta (Фольксваген Джетта) и микроавтобус «Богдан», следовавший по маршруту №17. Известно, что пассажир легкового автомобиля получил травму. Пострадали ли пассажиры микроавтобуса, на данный момент не сообщается.

Оля: «Мне кажется, подрезали джетту, и чтобы уйти от столкновения тот вырулил на полосу для автобусов»;

«Донецкий»: «Вы абсолютно правы, его подрезал "Ланос", а водитель просто растерялся и вырулил на встречку. Там все зафиксировано на видеорегистратор. У пассажира фокера перелом руки, будут делать операцию»;

Максим: «Видел сегодня это чудо! Лобовое при одностороннем "грубо говоря" это нечто такое, может быть только у наших стран. Больше всего понравились улыбающиеся гайцы. Кстати, стекла долетели аж до диспетчерской».

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