В СНБО сомневаются в достоверности опроса, проведенного в ОРДЛО

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо выразил сомнение в достоверности данных соцопроса, проведенного на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса. Об этом Сивохо сообщил на своей странице в Facebook.

«Все, кто в теме, знают, что опрос face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться потом с МГБ непризнанных республик невозможно. Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, или оно было согласовано с представителями власти т. н. ЛДНР, а следовательно, отредактированное в нужном ключе», – написал он.

Сивохо обратил внимание на то, что это исследование появилось сразу после заявления «Голоса» о выходе из Минского процесса и «замораживании» неподконтрольных территорий.

«Очевидно, что кому-то очень не хочется мира и возвращения украинских территорий. А в случае с выходом из минского процесса – выигрывает только Россия, которая сможет наконец избавиться от санкций и продолжить активно «заниматься» «брошенными» Украиной территориями», – заявил советник.

Как сообщалось ранее, Украинский институт будущего и «Зеркало недели. Украина» провели опрос на неподконтрольной территории. Опрос проводился якобы в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов – 800 жителей Луганской и 806 из Донецкой области. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.

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