Богдановка и Петровское: Как проходило зеркальное разведение войск в первый день (Фото)

Вчера, 9 ноября, вблизи Петровского (Донецкая обл.) украинские военные и члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) начали процесс разведения сил и средств на последнем участке. За процессом следили представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, пишет «Радио Свобода».

Так, военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ВСУ) дважды запускали сигнальные ракеты: первый раз ровно в 12:00 – ракету белого цвета. В 12:15 – зеленого, что означает полную готовность к разведению. С противоположной стороны не было видно ни одной ракеты.

Представители СММ ОБСЕ сообщили украинским военным, что НВФ тоже начали разведение.

После этого, по команде, 20 украинских бойцов, 3 БМП и 2 грузовика оставили старые позиции. Техника ВСУ вместе с бойцами, по команде, отошли на новые позиции. Военнослужащие ВСУ показывали оружие членам СММ ОБСЕ в поселке Богдановка.

Процесс разведения продлится 3 суток, после чего стороны приступят к разминированию территории и демонтажу фортификационных сооружений.

Члены НВФ садились в грузовики возле поселка Петровское. Они отходили к новым позициям в Петровском.

ОБСЕ снимали все с помощью квадрокоптера.

Напомним, на участке разведения сил и средств в районе Петровского были размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ.

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