Аварийный Донецк: В городе произошла серия ДТП (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке за один день произошло несколько ДТП. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Так, 2 автомобиля столкнулись в районе ДС «Буревестник», 2 ДТП произошло по бульвару Шевченко (на пересечении с улицей 50-летия СССР столкнулись легковой автомобили и микроавтобус, следовавший по маршруту № 32, у магазина «Грузия» столкнулись три авто), в районе областной онкологии автомобиль врезался в столб.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Обсуждая ДТП, дончане считают, что виной всему погода и невнимательность водителей.

Владимир: «Что-то многовато аварий за последние сутки»;

Влад: «Сезон меняется, поведение авто меняется, надо привыкать, сейчас много биться будут»;

Алексей: «Так посмотришь каждый день какие аварии и думаешь: какие дебилы за рулем сегодня находятся».

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