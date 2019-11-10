«Шахтер» – «Динамо»: Анонс матча

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сойдутся в центральном матче 14 тура чемпионата Украины.

Трансляция начнется в 17:00, а смотреть игру можно на телеканале «Футбол 1».

За последние две недели команды встретятся уже во второй раз.

«Оранжево-черные» подходят к украинскому классико в неплохом настроении после матча Лиги чемпионов: в Хорватии команда в очередной раз проявила характер и забила дважды в компенсированное время загребскому «Динамо», сохранив хорошие шансы на выход в плей-офф.

Накануне «горняки» провели открытую тренировку, где журналисты получили возможность пообщаться с главным тренером команды Луишем Каштру, полузащитниками Виктором Коваленко и Маркосом Антонио. В Харьков «Шахтер» прибыл за сутки до поединка. На матч отправились 20 футболистов.

Впереди принципиальное противостояние с главным соперником во внутреннем чемпионате, тем более что 11 дней назад команды играли в Кубке Украины, и там судьба путевки в четвертьфинал решилась в дополнительное время. В воскресенье с «Динамо» вновь не сыграет дисквалифицированный Алан Патрик.

«Динамо» в 13 турах набрало 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Киевляне пропустили на 2 гола больше «Шахтера» и забили на 11 меньше. Подопечные Алексея Михайличенко выиграли 6 из 7 предыдущих матчей в чемпионате, допустив лишь одну осечку с «Карпатами» (1:1).

В четверг «Динамо» в Лиге Европы противостояло «Копенгагену». В столице Дании «бело-синие» пропустили в дебюте, но на 70-й минуте сравняли счет (отличился Беньямин Вербич). Команда играла в таком составе: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Караваев, Цыганков, Вербич (де Пена, 88), Беседин.

История взаимоотношений

В 62 поединках у «Шахтера» 21 победа, у «Динамо» – 24, еще 17 раз фиксировалась ничья; 72 мяча забито и 78 пропущено. Статистика «горняков» на своем поле: +12=10–8, 39–31.

10 ноября в 17:00

Харьков, ОСК «Металлист»

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