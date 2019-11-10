Очередной толчок в Макеевке: Рухнуло перекрытие в жилом доме, – соцсети

Сегодня, 10 ноября, во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) на пос. Объединенный произошел очередной подземный толчок. В одном из домов рухнуло перекрытие. На место ЧП приехали машины «МЧС ДНР». Пострадали ли в результате люди – на данный момент неизвестно. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Отмечается, что толчок произошел в 10:00 (мск) и «дом как холодец долго качался. Резонанс от сотрясений увеличивается. 49 квартал».

Сергей: «Сразу после встряски я пошел постучал, позвонил, еще постучал и позвонил (кв-л 41 д. 8 кв-ра 7 там должна жить комиссия), но мне никто не открыл. Вот так и фиксируют»;

Олеся: «49 квартал, д. 2, первый этаж – мебель затрусилась, на кровати сидя хорошо ощутила гул из-под низа»;

Оля: «57 квартал дом 8 толчок, сотрясались стены»;

Анастасия: «57 квартал, 2-й дом, сильно»;

Катюша: «Властям ДНР на вас плевать, если вы сами себе не поможете, никто вам ничем не поможет! И палец о палец не ударит»;

Вадим: «Тварье! Головы поотбивать им и все, всем этим в администрациях! Сидят, питушары галимые! Фиксируют они, че там фиксировать если сами творят! За шкирки и туда поселить их, пусть неделю поживут, пофиксируют! Черти!»;

Владимир: «Нужно контролировать шахты, а у нас просто распилили и вывезли и на этом все. На людей на*рать, пока весь поселок не уйдет под землю, никто не зашевелится».

Как сообщалось ранее, в неподконтрольной украинским властям Макеевке из-за жалоб жителей на подземные толчки в Советском районе города закроют местную шахту.

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