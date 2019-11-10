От поисковых маячков до Face ID для «умного дома»: Переселенец из Луганска реализует успешные проекты (Фото)

Переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Александр на новом месте реализует множество успешных проектов. Он исследователь и около трети его разработок касаются альтернативной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.

Сейчас Александру 45 лет и почти всю жизнь он посвятил электронике. Много лет проработал в Луганской научно-исследовательской лаборатории. В 2014 году она прекратила свое существование, а ее сотрудники разбежались по всему миру. Александр с женой и тремя детьми тогда уехал в Одессу, а затем в Харьков.

Из Луганска исследователю удалось вывезти только компьютер и несколько жестких дисков, а все оборудование пришлось покупать заново. Мужчина поучаствовал в проекте от МОМ. Защитив бизнес-план, Александр получил цифровой осциллограф, микроскоп, ноутбук и другое оборудование для изготовления плат. «Если вы делаете софт, то вам легче. Работаете из любой точки мира, и все, что вам нужно, – это ноутбук. У меня старший сын такой: программирует и уже зарабатывает втрое больше меня. Я же разрабатываю не только программное обеспечение, но и "железо" под него, здесь нужна мастерская и особое оборудование», – говорит переселенец.

По информации МОМ, Александр уже реализовал множество успешных проектов – поисковые маячки и системы отслеживания автомобилей, системы слежения за ветром и Face ID для «умного дома», системы управления солнечными панелями. А задумок на будущее у него еще больше. «У Александра широкий круг интересов, но, кажется, меньше всего его интересует собственно бизнес: жаль тратить бесценное время на маркетинг и продвижение. Поэтому обычно Александр делает пилотную партию изделий, а затем передает заинтересованным клиентам франшизу на их массовое производство», – рассказали в МОМ.

О своих находках Александр рассказывает на собственном YouTube-канале. Также благодаря этому он находит единомышленников.

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