Волонтеры оказывают соцуслуги и медпомощь в 13 прифронтовых селах Донетчины (Фото)

Специалисты Благотворительного фонда «Карітас Маріуполь» («Каритас Мариуполь») обслуживают жителей 13 прифронтовых сел в Донецкой области – оказывают социальные услуги и медицинскую помощь. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба фонда.

Так, в рамках проекта «Модель социальных услуг и медицинской помощи в Донецком регионе Украины» 50 специалистов по социальной опеке (опекуны) обслуживают 150 человек – получателей соцуслуг (подопечных). За период август-октябрь опекунами осуществлено 3 тыс. 234 посещений подопечных, выполнено 19 тыс. 404 социальные услуги. «В основном, предоставлялись такие необходимые услуги, как приобретение и доставка продуктов питания, воды, лекарств, приготовление пищи, уборка помещения (мелкая и генеральная), стирка белья, сопровождение к врачу, помощь в личной гигиене, сезонные услуги (уборка листьев, внесение в дом топливных дров), оплата коммунальных услуг, помощь в оформлении юридических документов. И, конечно же, важно простое человеческое общение», – говорится в сообщении.

Работу опекунов контролируют социальные работники проекта. За указанный период произошло 274 встречи со специалистами по соцработе.

Постоянно в локациях работают две мобильные медицинские бригады (врач и медсестра в каждой). Врачи выполняют диагностику бенефициаров и выдают рекомендации согласно истории болезни пациента. По статистике фонда, 79,4% подопечных (119 человек) с комплексом заболеваний (три и более), 18,6% (28 человек) с двумя заболеваниями, 2% – 3 человека с одним заболеванием. По заболеваниям на первом месте – кардиология, далее – заболевания опорно-двигательного аппарата, неврология и прочие.

Врачи оценивают медицинские нужды, а медсестры – социальные проблемы и материальное положение. За три отчетных месяца врачебные бригады выполнили 1 тыс. 8 посещений бенефициаров.

Кроме того, постоянно во всех локациях работает психолог проекта. Встречи с психологом помогают опекунам заботиться о себе в порядке профилактики «синдрома эмоционального выгорания». При необходимости консультации предоставляются и получателям соцуслуг.

«Анализируя проделанную работу, все участники отмечают, что благодаря слаженной работе команды проекта отмечается улучшение эмоционально-психологического состояния подопечных. Пожилые люди получают значительную заботу и не чувствуют себя одинокими в это непростое время», – резюмировали в фонде.

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