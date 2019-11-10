Разрушений нет: В «ДНР» прокомментировали сильный подземный толчок в Макеевке

Подземный толчок неизвестного происхождения, который произошел сегодня утром в поселке Объединенный временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки, не привел к повреждениям жилого фонда в населенном пункте. Об этом сообщил руководитель «депутат народного совета» Валерий Скороходов.

«Сегодня после утреннего подземного толчка в Объединенном я проверил населенный пункт на наличие повреждений жилого фонда из-за данного инцидента. Мною повреждений и обрушений домов, вследствие сегодняшнего толчка не было обнаружено», — отметил Скороходов.

Он назвал «ложной» информацию об обрушении перекрытия в доме.

Напомним, местные жители сообщили о сильном подземном толчке и о том, что в одном из домов рухнуло перекрытие.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольной украинским властям Макеевке из-за жалоб жителей на подземные толчки в Советском районе города закроют местную шахту.

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