Когда гремят выстрелы: Культурный центр сплотил людей в прифронтовом селе на Донетчине

В прифронтовом селе Новомихайловка (Донецкая обл.), расположенном вблизи линии соприкосновения, на расстоянии около 28 км от временно неподконтрольного украинской власти Донецка, громаду сплотил культурный центр «Центр эстетического воспитания», который возглавляет Анна Волошина. Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«"Кому нужно искусство, когда гремят выстрелы?" – спрашивала себя Анна Волошина в 2014 году, когда на Донбассе начался конфликт. Вскоре нашелся ответ – всем. Двери возглавляемого ей культурного центра в Новомихайловке всегда открыты, привнося тем самым новую жизнь в населенный пункт с населением почти в 1 500 человек. Художественные произведения на стенах рассказывают о несокрушимости духа и единстве, согревая прохладный осенний воздух в старом бетонном здании, так как отопительный сезон еще не начался. В трагических условиях конфликта зародилась крепкая связь, особенно среди молодежи», – говорится в сообщении.

По словам 37-летней Анны, благодаря центру у молодежи появилась цель, они всегда придумывают новые идеи, фестивали и мастер-классы. «Мы не стоим на месте и никогда не опускаем руки», – сказала она.

Анна утверждает, что везде царит атмосфера отзывчивости, поскольку юноши и девушки научились заботиться друг о друге и брать на себя больше ответственности. «Когда с молодости тебе пришлось бросаться на пол во время обстрелов, то взрослеешь быстро», – отмечает она.

Сама Анна родом из Донецка. В Новомихайловку переехала в 2014 году. Мать Анны руководила Донецким колледжем культуры и искусств. После обучения Анна работала в Центре славянской культуры в Донецке и погрузилась в насыщенную жизнь среды художников и деятелей культуры. Она также была участницей творческого объединения «Звездный миг». «Конфликт расколол эту творческую семью: некоторые из друзей Анны уехали, а она вернулась в Новомихайловку», – отмечается в сообщении.

По информации ОБСЕ, несмотря на повреждения от обстрелов в 2014 году, культурный центр продолжал свою работу в селе. Позже в 2018 году были выделены государственные средства: здание отремонтировали и основали молодежный центр «Шаг к мечте». Сегодня в центре множество молодых энтузиастов-волонтеров, которые организуют занятия танцами, проводят турниры по настольному теннису и устраивают вечера кино. «Здесь рады всем, но мы должны укреплять доверие друг к другу. Это настоящее взаимодействие», – говорит Анна.

Для более эффективной поддержки громады центр объединил усилия с гуманитарными организациями и присоединился к организации тренингов по повышению уровня осведомленности о минной опасности, а также сеансов психологической помощи. Для многих этот центр стал вторым домом, местом, где они могут больше быть собой. «Это – свобода», – говорит Анна.

«Она остается настроенной положительно, но когда ее спрашивают, как конфликт повлиял на ее жизнь, она затихает, а ее глаза наполняются слезами. Оглянувшись вокруг и увидев людей, занятых общим делом, она просто говорит: "Теряя что-то, мы обязательно что-то находим"», – подытожили в ОБСЕ.

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