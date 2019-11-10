Богдановка-Петровское: Украинские военные показали новые позиции (Фото)

Сегодня, 10 ноября, по графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское(Донецкая обл.) еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Отмечается, что на новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Командование подразделения обеспечило все помещения обогревателями с необходимым объемом дров для отопления.
«Позиции были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва. Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности», – отметил командир подразделения
«У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще – резервные», – пояснил заместитель командующего объединенных сил Богдан Бондарь.
Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было. 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.
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