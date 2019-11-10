В Украине нет стратегии по возвращению неподконтрольного Донбасса и Крыма, – Лубинец

В Украине нет стратегии возвращения временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса, аннексированного Крыма и людей, проживающих на этих территориях. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, сегодня, 10 ноября, передает «Українська політична арена».

«Нет. Стратегии я не вижу. Я вижу общее направление. Стратегия – это документ, в котором указано, чего мы добиваемся через неделю, месяц, год; какие усилия мы прилагаем в военной, социальной и других сферах; и, самое главное, стратегия заканчивается достижением конкретного результата», – сказал он.

По мнению Лубинца, человеком, который должен предложить эту стратегию, должен быть исключительно президент Украины. «Процесс деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма касается таких сфер, как военная, дипломатическая и изменение законодательства. Военная сфера – он (президент – ред.) главнокомандующий, дипломатическая – он отвечает за внешнюю политику Украины, законодательство – именно его политическая партия имеет большинство в парламенте. Поэтому именно от президента мы ожидаем анонсирования общего серьезного документа. Насколько я знаю, Офис президента якобы этим занимается. Что сейчас мы видим – это общее движение, прежде всего, достижение мира дипломатическим путем», – объяснил глава Комитета ВРУ по правам человека.

«Россия делает все, чтобы отделить эти два вопроса, а мы делаем все, чтобы этого не произошло. Мы всегда подчеркиваем, что разница между Крымом и Донецкой и Луганской областями только одно: в Крыму Россия абсолютно открыто пришла и поставила свой флаг, а на территории Донецкой и Луганской областей она сделала это через флаги "ЛНР" и "ДНР". Снятие санкций, снятие политического влияния России в мире, возвращение статуса России как международного переговорщика может произойти только после того, как будет урегулирован вопрос по Донбассу и по Крыму. Никоим образом нельзя допустить, чтобы мы за счет Крыма решили вопрос Донбасса», – добавил Дмитрий Лубинец.

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