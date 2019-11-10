Забыла сказать маме, что останется у подружки: В Лисичанске полиция искала девочку

На Луганщине полицейские установили местонахождение несовершеннолетней девушки, которую разыскивала мать. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает ГУ НП в Луганской области.

«Сегодня утром в Лисичанский отдела полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее 15-летняя дочь еще вчера пошла гулять и до сих пор не вернулась», – говорится в сообщении.

На поиски несовершеннолетней были ориентированы все полицейские наряды. Установив круг друзей девушки полицейские нашли ее дома в одной из школьных подружек.

Девочка объяснила правоохранителям, что она забыла предупредить маму, что останется ночевать у подружки.

С несовершеннолетней и матерью девочки полицейские провели профилактические беседу, чтобы подобное не повторилось в будущем.

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