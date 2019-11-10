«Шахтер» и «Динамо»: Горняки уходят в отрыв

Сегодня, 10 ноября, в Харькове, «Шахтер» и «Динамо» сошлись в центральном матче 14 тура чемпионата Украины.

Матч завершился со счетом 1:0.

2019-20, Чемпионат Украины. 2-й круг. 14-й тур.

«Шахтер» - «Динамо» 1:0 (1:0)

Голы: Кривцов, 18 (1 : 0)

«Шахтер»: Пятов; Додо К.; Кривцов; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко; Коваленко Вик.; Маркос Антонио (Майкон Барберан, 96); Тете (Болбат, 88); Тайсон (до 82); Жуниор Мораес (Дентиньо, 31)

«Динамо»: Бущан; Кенджёра; Миколенко (Буяльский, 59); Попов Д.; Цыганков; Родригес Ж. (Беседин, 62); Вербич; Шепелев В. (Гармаш, 68); Шабанов; Караваев; Шапаренко

Предупреждения: Коваленко Вик., 60; Дентиньо, 63; Додо К., 65 - Попов Д., 8; Шабанов, 15; Родригес Ж., 49; Миколенко, 55

Удаления: Тайсон, 82

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