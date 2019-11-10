В Украине запустили онлайн-карту с местами, куда можно пожертвовать ненужные вещи

В Украине появилась интерактивная карта благотворительных организаций helpmap.io. Ее создали два украинца, чтобы помочь людям найти места, куда можно сдать ненужные им вещи, а благотворительным организациям – получить вещевую или волонтерскую поддержку, пишет «Дело».

«Многие не знают, куда девать ненужные им вещи, в то время, как благотворительные организации в этих вещах нуждаются. Чтобы помочь обоим сторонам, я с товарищем создал интерактивную карту с точками, куда можно отнести вещи», – рассказал один из создателей карты Александр Костинский.

На карте отмечены адреса и наименования ближайших учреждений, которым нужны разные вещи: от игрушек в дом ребенка до книг в библиотеку. Отображение организаций можно отфильтровать по категориям: нуждающиеся в детских вещах, в продуктах, книгах, электронике, текстиле, товарах для животных или же волонтерской помощи.

При этом карта работает как Wikipedia – люди сами могут добавлять различные пункты приема вещей. Сегодня, благодаря их стараниям, на сайте отмечено уже около тысячи организаций по всей стране.

По словам Костинского, заниматься подобным проектом ему не впервой: «Когда-то я захотел создать инструмент, который бы способствовал развитию альтруизма, дал возможность помогать другим людям в реальном мире. Тогда мы с товарищем сделали мобильное приложение givebox.xyz, которое позволяло передавать вещи от человека к человеку».

Популярность приложения быстро росла, но со временем разработчики столкнулись с проблемой, что люди, изъявившие желание забрать какую-то вещь, часто не приходили за ней.

«Через это дарители разочаровывались в инициативе и переставали пользоваться приложением. Мы начали думать о том, как решить эту проблему, и пришли к идее отдавать вещи благотворительным организациям», – рассказал создатель карты.

По его мнению, карта поможет решению сразу нескольких проблем. Во-первых, она поспособствует уменьшению загрязнения окружающей среды, так как часто вещи сжигают или выбрасывают на помойку.

Карта также будет содействовать экономии природных ресурсов для производства новых вещей, поскольку вместо того, чтобы покупать новые вещи, люди будут пользоваться теми, которые были в употреблении.

И наконец, она действительно поможет нуждающимся – многие хотят помочь местным благотворительным организациям, но не знают, как это сделать. Также люди часто не в курсе, какие именно вещи необходимы организациям – например, несут конфеты и игрушки в детские дома, когда там нужны носки и зубные щетки.

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