В нормандском саммите заинтересованы все, но тормозит Россия, – чиновник немецкого правительства

В Берлине не обратили внимание на заявление Москвы о том, что говорить о проведении саммита в нормандском формате до конца года «преждевременно», и продолжают подготовку к встрече. Об этом «Укринформу» рассказал близкий к процессу подготовки чиновник в правительстве ФРГ.

«Работа продолжается, с нашей стороны в этом вопросе есть полная готовность», – сказал он.

Собеседник агентства считает, что в принципе в проведении саммита заинтересованы все стороны, но признал, что в Берлине «чувствуют, что стремление России (в вопросе скорейшего созыва встречи) немного меньше, чем у Германии, Франции и Украины».

Среди возможных причин затягивания процесса сотрудник правительства назвал возможное нежелание Москвы дать Президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс сделать настоящие шаги на пути к миру и продемонстрировать способность добиться успеха в деле мирного урегулирования. Поэтому предпринимаются попытки действовать так, чтобы переложить вину за «срыв» договоренностей на Киев.

В то же время западные участники формата высоко ценят усилия украинского лидера, в том числе, в таких вопросах как разведение и попытки найти выход из тупика. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, заверил собеседник агентства, пристально следит за ходом событий.

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