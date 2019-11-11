Реинтеграция Донбасса: Что делает государство, чтобы люди из «Л-ДНР» хотели вернуться в Украину

Украина делает шаги на пути реинтеграции Донбасса и проводит работу, чтобы люди с временно неподконтрольных правительству территорий хотели возвращаться в Украину. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, передает «Українська політична арена».

По его словам, нужно разграничивать понятия: реинтеграция – это люди, деоккупация – это территории. «Мы в первую очередь воюем за людей. Деоккупация без реинтеграции невозможна. Военным путем можно сделать деоккупацию, военным путем трудно сделать реинтеграцию. В первую очередь нам нужно заниматься людьми, чтобы они хотели возвращаться в Украину. Мы, безусловно, делаем шаги на этом пути: выплата пенсий, упрощение процедуры пересечения линии соприкосновения, упрощение процедуры получения украинских документов. Документ, который получает человек с временно оккупированной территории – это автоматически его связь с Украиной. Если он хочет получить этот документ, значит, он хочет, чтобы Украина вернулась», – сказал Лубинец.

Глава Комитета ВРУ по правам человека добавил, что все это нужно сделать для людей максимально легко. «Если человек, учась в школе на оккупированной территории, хочет получить свидетельство средней школы украинского образца, то мы должны дать возможность через интернет сдавать ВНО, предоставлять возможность, чтобы люди приезжали и, экстерном сдав перечень предметов, получили это свидетельство», – добавил Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее Лубинец заявил, что в Украине нет стратегии возвращения временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса, аннексированного Крыма и людей, проживающих на этих территориях.

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