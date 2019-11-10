На мост вблизи КПВВ «Станица Луганская» наносят полимерное покрытие (Фото)

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) на пешеходный мост наносят полимерное покрытие. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сегодня работники ООО «Укртрансмост» продолжили работы по сварке металлических конструкций моста. Также они проводили работы по нанесению полимерного покрытия на пешеходную часть пролета моста.

Днем была принята и разгружена машина с перилами моста.

Кроме того, начата разборка опорных стоек основного пролета моста.

Как сообщалось ранее, председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай заявил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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