В прифронтовой Красногоровке горела пятиэтажка: Погибли люди

Сегодня, 10 ноября, в прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) на пожаре в пятиэтажке погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«10 ноября в 13:36 в г. Красногоровка Марьинского района в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, вследствие которого погибли два человека», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:10 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

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