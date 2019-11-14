Стрит-арт художница разрисовала стены в музее Краматорска (Фото)

Стрит-арт художница из Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) Маша Вышедская (Masha Vushedsky) разрисовала стены в холле первого этажа Краматорского художественного музея. Об этом рассказал фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.

«Визуальные ассоциации от этих работ Маша отдала на откуп зрителю. Пусть каждый в них находит частичку чего-то своего. Работы были представлены осенью 2019 года в рамках арт-проекта "Diffusions" («Диффузии», – ред.)», – написал он.

Музей располагается по адресу: Краматорск, ул. Академическая, 60.

Как сообщалось ранее, в Бахмуте Маша Вышедская нарисовала специальным маркером стрит-арт на здании многоэтажки.

Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Уже созданы такие муралы: «Missae Ferrum» (Чугун и лотос); «Освободи свои эмоции»; наэкологическую тематику; «Не стена, а дверь»; «Корсак», «Персей», «Піднесення»; мурал, символизирующий единение и взаимодействие человека и природы.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: