Жилье для переселенцев: Лед тронулся?

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на нынешний год, принятые Верховной Радой в последний день октября. Этим законом увеличено финансирование некоторых социальных программ, одна из которых – предоставление государственной поддержки для строительства или приобретения доступного жилья.

Этой программе выделят 300 млн грн. Кроме того, выделено еще 200 млн грн на финансирование новой бюджетной программы, долгосрочного ипотечного кредитования покупки жилья переселенцами и участниками АТО (ООС). Как сильно эти шаги повлияют на решение проблемы обеспечения жильем этих двух категорий украинцев, и в частности, переселенцев?

Для ответа на тот вопрос достаточно оценить, какую роль играют две вышеупомянутые программы в сложной и извилистой политике государства по обеспечению жильем переселенцев.

К слову, сейчас в Украине действуют 24 жилищные программы, в которых могут участвовать ВПЛ. И еще 60 программ для участников АТО (ООС).

Априори, денег нет

Изначально политика в отношении обеспечения жильем переселенцев (да и ветеранов также) в Украине была довольно специфическая. Ее в свое время вполне емко и доступно сформулировал теперь уже бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«У нас на сегодня 1,6 млн внутренне перемещенных лиц. Средняя стоимость 1 кв. м жилья в среднем составляет $500, где-то – больше, где-то – меньше. Норма – 20 кв. м на человека. Перемножим эти цифры и получим $16 млрд для обеспечения всех ВПЛ жильем. Весь военный бюджет нашей армии составляет $2,5 млрд. Поэтому на сегодня построить жилье для всех, мне кажется, – это фантастика. У нас нет столько денег», – прямо заявил он. А на «нет», как известно, и суда нет. А тем более – бюджетного финансирования…

Некоторые эксперты утверждают, что такой подход объяснялся тем, что власти рассчитывали на быстрый (и положительный для себя) исход вооруженного конфликта на Донбассе и по этой причине не особо «заморачивались» всякими жилищными программами для переселенцев. Другие говорят, что они просто не хотели тратить на это деньги, рассчитывая на массированную иностранную помощь в этом вопросе. Третьи, что они предпочитали потратить деньги на другую «рубашку», которая гораздо ближе к телу. Но, так или иначе, факт остается фактом.

Однако по истечении пары лет конфликта, когда стало окончательно понятно, что скорым решением на Донбассе и «не пахнет», игнорировать жилищные проблемы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) стало несколько «токсично».

«Если критическая военная необходимость требует размещения военных объектов в населенных регионах, гражданское население в этой местности должно быть эвакуировано с предоставлением адекватного альтернативного жилья. Если этого нет, такая эвакуация будет приравниваться к принудительному перемещению, что запрещено международным правом», – заявила, в частности, представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Галина Бочева.

Домик в деревне? Нет, спасибо

В результате в 2016 году в Украине как бы возникла первая государственная жилищная программа, которой могли воспользоваться переселенцы.

И сейчас она довольно слабо известна среди ВПЛ и именуется «Собственный дом». По большому счету это довольно… старая программа. Она утверждена указом президента «О мерах по поддержке индивидуального жилищного строительства на селе» еще 27 марта 1998 года для того, чтобы притормозить отток людей из села и попытаться закрепить их там.

Программа имеет несколько специфических особенностей. Размер кредита по данной программе не может превышать 300 тыс. грн при строительстве нового дома, 200 тыс. грн – для покупки дома и 150 тыс. грн – для реконструкции жилого дома или достройки незавершенного строительством жилья. Сам кредит дается на срок до 20 лет (а молодым или неполным семьям – до 30 лет) под 3% годовых. Причем, заемщик, имеющий трех и более детей, освобождается от уплаты процентов.

Естественно, в такой «бочке меда» была и своя «ложка дегтя». Для получения такого кредита нужно было постоянно проживать и работать в сельской местности; а также подтвердить свою платежеспособность и обеспечить выполнение обязательств по возврату кредита.

В 2016 году действие этой программы распространили и на ВПЛ. Однако среди переселенцев популярности эта программа не снискала сразу по нескольким причинам. Суммы, которые выглядели солидно в конце 90-х, сейчас выглядят слишком скромно. Кроме того, иметь постоянные работу или доход в селе – сейчас задача довольно сложная. К тому же, многих просто не привлекает жизнь «на земле».

«Все не так просто с получением средств по той программе. Желающие должны самостоятельно найти свободный (бесхозный!) дом или участок под строительство, заручиться поддержкой сельского совета, иметь финансовую состоятельность платить в дальнейшем кредитные обязательства и работать в сельской местности. Но, не имея соответствующей специальности, сложно найти высокооплачиваемую работу в селе, да и не все имеют талант получить новую, востребованную в сельской местности специальность, а это залог способности возвратить кредит и устроить собственный быт», – пояснила текущую ситуацию координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) при общественной организации «Правозащитная группа «СИЧ» («Правозахисна група «СІЧ») Наталья Кожина.

«Доступное жилье». Версия 1.0

Второй государственной ласточкой стала государственная программа «Доступное жилье», запущенная годом позже – в 2017 году. Наполовину.

В апреле 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в ст.4 закона "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства (относительно реализации государственных жилищных программ)"».

В связи с этим переселенцы получили право приобретать себе жилье за 50% его стоимости. Вторую половину за них вносило государство. Кроме того, они получили право брать банковский ипотечный кредит на покупку жилья под 7% годовых.

Все бы ничего, но тогдашнее правительство во исполнение закона приняло в конце сентября 2017 года постановление №708, чем запустило господдержку в 50% стоимости жилья. Кредитование под 7% оно… проигнорировало.

Результаты работы программы «Доступное жилье» с того самого момента вызывали у многих смех сквозь слезы. Так, в 2017 году финансирование программы составило 30 млн грн. Как следствие, господдержку смогли получить 65 семей переселенцев и 26 семей ветеранов.

Именно в тот момент глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин заявил, что «самым главным достоинством программы "Доступное жилье" является сам факт того, что за 3,5 года запущена в работу хоть какая-то жилищная программа для ВПЛ».

Впрочем, на 2018 год на программу выделили уже 100 млн. грн. В результате, жильем обзавелись еще 208 семей переселенцев.

Первоначально в госбюджете на нынешний, 2019, год на программу были заложены те же 100 млн грн. Это позволяло думать, что они облагодетельствуют примерно такое же количество ВПЛ. Это вселяло пессимизм в большинство экспертов и участников программы.

Как сообщил глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Сергей Комнатный, по состоянию на 1 сентября нынешнего года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находилось 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО (ООС).

Программа для «экономически активных»

«И это только вершина айсберга: в целом по стране сотни тысяч семей украинцев остро нуждаются в собственном жилье. При этом следует сказать откровенно: большинство людей не проявляют желания регистрироваться для участия в госпрограмме, потому что не верят в реальность возможности получить помощь от государства», – прямо заявил Комнатный пару месяцев назад.

На самом деле программа «Доступное жилье» изначально демонстрировала некий парадокс. С одной стороны, «программа "Доступное жилье" – единственная действующая программа в Украине, которая способна обеспечить постоянным жильем ВПЛ, не социальным, не временным, а постоянным», – не устает подчеркивать Сергей Комнатный.

С другой стороны, эта программа также не слишком популярна среди переселенцев, как минимум, по одной банальной причине. Далеко не каждый способен заплатить даже 50% стоимости жилья. А кредитование под низкий процент, которое было бы куда более популярным среди ВПЛ, правительством пока так и не запущено.

Что с другими программами?

Практически единственной программой с участием международных организаций является программа по строительству нового, но, в основном, ремонту поврежденного жилья Международного Комитета Красного Креста (МККК). Этому есть свое объяснение.

Скорее всего, тут дело в том, что стратегия интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года, одобренная распоряжением правительства еще 15 ноября 2017 года, во многом так и осталась просто бумажкой.

Еще в Украине есть так называемая программа государственных субвенций. Ее суть в том, что финансирование программы идет так – половину средств дают бюджеты местных громад, а вторая половина – государственные субвенции. Результаты работы этой программы также не впечатляют.

Как сообщил месяц назад глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин, в 2017 году программа обеспечила 72 квартиры для 240 ВПЛ, в 2018 году – 116 квартир для 360 ВПЛ и за нынешний год (по состоянию на начало октября) – 63 квартиры, 1 индивидуальный жилой дом и реконструкция двухэтажного здания площадью 998 кв. м

Кстати, по мнению экспертов, неэффективным оказался и путь обеспечение переселенцев социальным жильем. «За годы независимости в стране социальное жилье почти не строилось, а фонды формировались в основном за счет общежитий и выморочного наследства. Учитывая, что первоочередным правом на такое жилье также пользуются многодетные семьи, дети-сироты, люди с инвалидностью, участники боевых действий, для ВПЛ рассчитывать на более или менее быстрое обеспечение социальным жильем за счет увеличения ассигнований из местных бюджетов на строительство не приходится», – объяснила Наталья Кожина.

По ее мнению, рабочим механизмом решения жилищной проблемы ВПЛ могла бы быть выплата государственной компенсации переселенцам за разрушенное или оставленное на неконтролируемой Украиной части Донбасса жилье. Ее можно было бы использовать как свою половину стоимости нового жилья в той же программе «Доступное жилье» или самостоятельно. Однако, как известно, выплата компенсаций за разрушенное, поврежденное или оставленное жилье в Украине пока не осуществляется.

«В Украине, как ни прискорбно это констатировать, вопрос обеспечения переселенцев жильем за счет государственных программ и инициатив до сих пор остается нерешенным», – резюмировала координатор общественной приемной УХСПЧ.

Причин такой печальной ситуации много. Но главной эксперты называют одну – острый дефицит финансирования и, прежде всего, государственного. «На пути полноценной реализации комплекса жилищных программ стоит их неудовлетворительное финансирование из госбюджета в последние годы. Работающие механизмы есть, – осталось изменить позицию государства», – сообщил по этому поводу в августе нынешнего года Сергей Комнатный.

Деньги… есть

На фоне всей этой «печали» и случилось то, что объем финансирования по программе «Доступное жилье» на нынешний год был резко увеличен, а для финансирования новой бюджетной программы предоставления долгосрочных ипотечных кредитов на покупку жилья ВПЛ и участникам АТО (ООС) выделено еще 200 млн грн.

Это явилось следствием того, что, как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ), программа «Доступное жилье» была признана одним из самых действенных механизмов решения жилищного вопроса переселенцев.

Выделение 300 млн грн., по словам представителей Госмолодежьжилья, позволит построить жилье в пригородах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей ВПЛ и около 200 семей участников АТО (ООС). Не то, что это – предел мечтаний, но гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Кроме того, начались подвижки с ипотечными кредитами. «Мы заканчиваем доработку абсолютно новой жилищной программы для тех же категорий (ВПЛ и участники АТО (ООС)), которая впервые начнет в Украине доступную ипотеку», – недавно заявил первый заместитель главы МинВВОТ Антон Колумбет. Именно на эту программу в госбюджете выделено 200 млн грн.

«Мы подали предложения в Министерство развития громад и территорий, где предусмотрены два механизма: либо человек получает единовременное пособие от государства в виде компенсации 50% стоимости жилья, либо кредит на 20 лет под 7% годовых. Плюс, когда будет увеличено финансирование программы до 600-800 млн грн, мы сможем привлечь не сотни, а тысячи людей – это уже будет более ощутимый эффект для переселенцев», – сообщил заместитель главы Госмолодежьжилья Иван Парух.

Правда, несмотря на оптимизм, он был вынужден признать, что программы Госмолодежьжилья ориентированы все же на «экономически активный слой переселенцев». Что же до остальных, то…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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