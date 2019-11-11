Единорог, много сала и виски для вкуса: А чем еще донбассовцы удивили Киев (Фото, видео)

В самом сердце Киева, в Украинском доме, 8-9 ноября прошла бизнес-выставка «Схід-Експо 2019». Почти 200 представителей микро-, малого и среднего бизнеса Донецкой, Луганской и Азовского побережья Запорожской областей представили свою продукцию: от домашних сладостей и текстиля до химической промышленности и производства керамики. «Донецкие новости» побывали на бизнес-выставке и пообщались с предпринимателями из Донбасса. О большинстве же из них мы писали и ранее.

Единорог, который не вместится в квартиру

Чуть больше двух лет в Мариуполе работает фабрика мягких игрушек. Руководит им Руслана Щербина, которой всего лишь 23 года. С трудом, но ей все же удается совмещать руководящую должность на фабрике «Мари и Поль» с материнством – 10 месяцев назад Руслана родила мальчика, которого назвала Мирославом.

На выставку мариупольская предпринимательница привезла декоративные подушки и мягкие игрушки. Изюминкой стенда стал 15-килограммовый розовый единорог высотой более 4-х метров. Цена вымышленного животного – 4 тыс. грн. К слову, в конце сентября неизвестные вынесли из торгово-развлекательного центра двухметрового медведя весом в 8 кг. Игрушка от фабрики «Мари и Поль» продавалась на островке в «ПортCity». По горячим следам медведь был найден и возвращен на место.

Сейчас на фабрике работают 5 швей, хотя на момент запуска их было всего две. «Мелкими шагами, но развиваемся. Немного изменили дизайн изделий: к нам пришла девушка, которая совершенно не умела шить, а сейчас участвует практически во всех процессах», – отметила Руслана.

Много игрушек из Мариуполя «едут» заграницу. «В основном, это местные жители, которые едут в гости куда-то или бывшие мариупольчане, желающие увезти с собой частичку родного города», – сказала владелица фабрики.

Утиный паштет с виски

На микроавтобусе, полностью груженном вкусностями, из села Иванополье Константиновского района (Донецкая обл.) приехал один из первых победителей грантовой программы «Украинский донецкий куркуль» колоритный Сергей Свириденко. Глава эко-фермы «Козацьке подвір'я» с супругой Снежаной не жалея, отрезали куски колбас и сыров, угощая гостей выставки.

«Где-то 200 кг сыра и 150 кг сыровяленой колбасы, а еще много сала. И наша новинка – паштет "Элитный". Тут мексиканская дикая утка, или в простонародье, говоря, индоутка, хамон и самое главное – виски Jack Daniel`s. Первым дело мясо замариновал в вине, потом в вакууме варил, а в конце добавил виски для вкуса. Еще привезли две головки сыра, повторить который мы навряд ли сможем. Этот сыр, как вино или виски, которые выпускаются по одной бочке. Люди делали одно, а получилось совершенно другое и даже лучше. Вот и у меня так: на каком-то этапе произошла ошибка, но решил оставить вызревать сыр. Когда спустя время попробовал, был просто в восторге. Конечно, хотел бы повторить сделать такой сыр, но я не знаю, где стратил. А вот еще история: во время работы сыроварни в селе выключили свет, но я не стал выбрасывать продукт. Сыр год вызревал и опять же, получился очень вкусным. Назвал его "Аpagou a luz", что с португальского означает "выключили свет"», – рассказал фермер-переселенец, в самом начале войны побывавший в АТО.

Ручное тиснение на итальянской коже

Анна Яшина из Славянска представила кожаные изделия – сумки, клатчи, ремни, обложки на паспорт, записные книжки и даже картины с ручным тиснением. «Для своих работ использую кожу крупного рогатого скота итальянского производства. Основной заказчик живет в Украине, но были поставки на Кипр, в Польшу, Германию. На отсутствие работы не жалуюсь, каждый день загружен», – сказала владелица студии «TorCraft».

Анна с кожаными изделиями имеет дело с 90-х годов – тогда вместе с мужем она шила обувь. А в 2014-м супруги закупили материалы и фурнитуру, чтобы запустить производство аксессуаров. Но началась война, поэтому старт проекта отложили до марта 2017 года. Интересный факт о происхождении бренда «TorCraft». Здесь зашифровано название Славянска до 1784 года – Тор, а Craft – крафтовое, индивидуальное, рукотворное.

Каждому – по походной досточке

Десятки разделочных досок – от походных до профессиональных, на выставке представил Дмитрий Люлевич. А еще из Мариуполя совладелец столярной мастерской «КомоРРА» привез огромное зеркало размером 200х100 см с подсветкой. «В своей работе используем только натуральные дерево – дуб, ясень и другие твердые породы», – перечислил Дмитрий.

Прежде чем продолжить осмотр выставки, Дмитрий презентовал «Донецким новостям» разделочную доску в форме тесака. А первые 100 посетителей стенда столярной мастерской получили в подарок брендированные досточки с размером в два спичечных коробка.

Крем-мед с физалисом из Великоанадольского леса

Многие киевляне на выставку пришли специально за медом «Rancher Green». Эту торговую марку придумал переселенец из Донецка Сергей Писарев. В мирное время он владел сетью собственных магазинов по продаже бытовой техники. Сергей – один из активных участников проукраинских митингов, проходивших весной 2014-го в шахтерской столице. С началом боевых действий Сергей с семьей переехал во Львов, а спустя год в Трускавец.

«Я часто приезжал к родителям во Владимировку, это в Волновахском районе, недалеко от Великоанадольского леса. У отца была пасека из 25 ульев. Увлекся пчеловодством. А спустя годы у меня уже четыре десятка пчелосемей», – рассказывает Сергей.

В прошлом году Писарев от ПРООН выиграл оборудование для кремования меда и в тоже время он зарегистрировал торговую марку «NECTARIS». «Кремовать можно любой хороший монохромный мед. В результате кремования исчезают кристаллики, но при этом остаются все полезные свойства меда. В полученный продукт можно добавлять все, что захочется. С женой и детьми собираем в Карпатах различные ягоды и сушим их. Это черника, брусника, малина, калина, клюква. Есть еще мед с экзотическими добавками – какао-бобами, кедровыми орехами, ягодами годжи и физалисом», – перечислил предприниматель.

«Topalto» хочет на главный подиум страны

В рамках выставки состоялся показ коллекции верхней одежды от бренда «Topalto». Без преувеличения можно сказать, что разговор «Донецких новостей» с Еленой Король, состоявшийся в мае этого года, стал решающий.

«Мы пообщались с вами в нужное время, и опубликованный материал подстегнул меня к тому, о чем я думала последние годы. Честно скажу, еще с детства я хотела быть дизайнером. Но выучилась совершенно на другую специальность – на банкира. Но все же судьба привела меня к моей детской мечте. Помню, вы задали мне вопрос: "А что тебе не хватает, чтобы быть на все 100% быть реализованной? ". И после интервью я призадумалась – если дизайнеры не едут в Покровск и не хотят у нас продавать свою одежду, то почему бы мне самой не пошить классную одежду?», – поделилась Елена.

И вот так родился бренд «Topalto», развитием которого занимается Король. «Я разрабатываю идею, рассказываю подрядчикам о своем видении конечного результата, также выбираю и закупаю ткани. Это шерсть итальянского производства. Потом конструкторы разрабатывают лекала, а после утверждения, они отдаются швеям. Я поняла, что мечты имеют свойства исполняться, и я себе уже придумала новую – хочу в ближайшее время представить коллекцию пальто на Ukrainian Fashion Week», – поделилась Елена.

Зимнее развлечение от ТМ «Vatrushka»

Елена Винокурова до войны в родном Северодонецке (Луганская обл.) занималась консалтинговыми услугами. Во время захвата города с семьей переехала в западную часть страны, а вернувшись спустя время, поняла, что прежней бизнес реанимировать не получится. И тогда младшая сестра, проработавшая три года в одной из харьковских компаний по производству тентов, предложила делать нечто подобное.

Сейчас компания «Спецтент» изготавливает тенты для автотранспорта, мягкие окна и шторы ПВХ, тентовые ангары и навесы, садовые зонты, уличные зонты для кафе, шатры, палатки для торговли, промо и агитации. Елена и Алексей Винокуровы участвую в тендерах и недавно один из них выиграли: северодонецкое предприятие занималось пошивом чехлов на аттракционы для парка имени Горького в Харькове.

«А прошлой зимой мы стали делать тюбинги для катания под торговой маркой «Vatrushka». Используем ПВХ производства Испании, он очень термостойкий – не боится 40-градусного мороза и 25-градусной жары. Выдерживает 120 кг, при этом сам тюбинг весит всего лишь 3 кг», – рассказала Винокурова.

Колоритный унибан спасет от солнца и ветра

В паре метров от тюбингов стенд компании «Troyanda&Perets» из прифронтового города Счастье (Луганская обл.). Ее руководительница Елена Карабут одета в рукотворную вышиванку, а на голове – унибан (бандана) из спандекса. «Это современный аксессуар с национальными орнаментами. У каждой модели свое название, например, "Олеся", "Мария", "Виктория", "Надежда" и "Иван". Унибан можно носить как угодно, есть аж 12 вариантов», – сказала Елена и продемонстрировала.

Несмотря на то, что компания «Troyanda&Perets» – самая молодая компания на выставке (на странице в Facebook значится дата основания – 09.06.2019, авт.), Елена уверяет, что счастливые унибаны уже разъехались не только по Украине. «Они легкие, приятные в носке, быстро стираются и также быстро высыхают, ткань долгое время не теряет своих качеств», – Карабут перечислила преимущества аксессуара, который на сегодняшний день представлен в шести орнаментах.

Улитка не хуже, чем во Франции

Мариупольчанка Марина Мостовая то и дело закрывала и открывала дверцу микроволновой печи: там она разогревала улиток с различными соусами. Она – одна из основательниц Всеукраинской ассоциации производителей улиток «Eco Snail Group» и владелица улиточной фермы «Особенный вкус». Прежде чем заняться предпринимательской деятельностью, Марина работал коммерческим директором в компании, торгующей компьютерной техникой.

«Это семейный бизнес, мне помогает муж. Наша ферма находится между Бердянском и Мариуполем, в селе Новотроицкое Запорожской области. Основана она в начале 2018 года. Первая партия улиток, точнее маточное улиточное стадо, была привезена из Полтавы. Это пищевая улитка пород Helix Aspersa Maxima и маленьких серых Helix Aspersa Muller. Таких же любят европейцы, в частности французы.

Помимо кулинарии, улитки используются в фармакологической и косметической промышленностях. Кроме того, этот моллюск ценен своей икрой, которая по стоимости и полезным качествам превышает белужью (по данным, найденным в интернете, цена белужьей икры за 1 кг колеблется в районе 47 тыс. грн).

В планах у Марины и Валерия Мостовых к следующему лету открыть новое направление – эко-туризм с дегустацией. Подробней об улиточном бизнесе супругов Мостовых из Мариуполя читайте в ближайшее время.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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