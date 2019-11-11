В Краматорске состоялась выставка картин, посвященная погибшим военным (Фото)

В Краматорске состоялись презентация выставки картин и спектакль-реквием, посвященный украинским военным, которые отдали свою жизнь во время проведения АТО и ООС. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Художница Леся Шиденко представила портреты погибших военнослужащих и рассказала об идее создания картин. «Хочу, чтобы у семей, которые потеряли самых дорогих, осталась память. Где бы ребята были такими, как при жизни», – отметила художница.

Во время представления молодежь от имени погибших рассказывала о жизненном и военном пути, последних заданиях, о семье, мечтах и ценностях.

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