Дончанин показал, как живут люди в самом опасном районе Донецка (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как в ноябре нынешнего года выглядят микрорайон Путиловка, микрорайон Точмаш и иные места в Киевском районе.

По словам мужчины, это самый опасный в городе район. «Точмаш. Маршрутки ходят, люди есть, но не такое конечно большое количество как было раньше. Светофоры работают», – сообщил дончанин.

«Магазины… Все закрыто, все разбито», – сказал он.

Житель Донецка обратил внимание, что некоторые торговые точки все же работают: это обувной магазин и маркет с мелочами для дома.

«Стиг Барди» не стал спускаться к шахте Засядько, а прошелся в сторону закрытого рынка. Возле него – заметное оживление. Функционируют обмен валют, небольшие магазинчики по продаже мяса, овощей, фруктов, рыбы, бытовой химии, хозтоваров, сигаретные киоски. Чуть дальше люди торгуют овощами в палатках. Картофель предлагают приобретать оптом, сетками, по цене в 13-19 руб. (5-7 грн по местному курсу на 11.11.2019), лук – по 15-20 руб. (6-8 грн).

В розницу продается капуста – по 20 руб. (8 грн), хурма – 65 руб. (25 грн). «Еще, кстати, есть арбузы в Донецке», – отметил мужчина.

Сам рынок закрыт. «Вижу, провалилась крыша», – сообщил житель Донецка.

У забора, ограждающего территорию рынка, кроме овощей и фруктов, продают различные мелочи для домашнего хозяйства.

«Стиг Барди» прошелся чуть дальше по улице, и отметил работу коммунальщиков. Опадающую листву, по его словам, оперативно убирают. «Люди трудятся. Большой им респект, что следят за чистотой нашего города Донецка», – сказал дончанин.

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