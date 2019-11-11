В «ДНР»: Житель Горловки показал троллейбусное депо (Фото)

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Рита и ее муж побывали у троллейбусного депо и показали, как оно выглядит сегодня.

Троллейбусное депо расположено по ул. Беспощадного, 51.

Горловчанин сообщил, что 45 лет назад 6 ноября в Горловке впервые вышли на линии троллейбусы. «Сюда были приглашены водители из других городов, из Мариуполя, Одессы. Коллектив был очень большой, молодежный. Жизнь здесь кипела-бурлила. 65 троллейбусов выходили на линию», – рассказал житель Горловки.

По его словам, электротранспорт выезжал рано утром, в 4:00, а возвращался в депо ночью, в 1:00.

На стоянке, которая была когда-то вся заставлена троллейбусами, сейчас находится несколько единиц транспорта. «В 90-е годы [электротранспорт] пришел в упадок. Вообще, загадка, как он выжил в это время… Тем не менее, сейчас работает», – заявил житель Горловки.

Напомним, коммунальное предприятие «Донэлектроавтотранс» не может найти кадры. Кадровый вопрос на предприятии называют «острым», ощущается большая нехватка водителей трамваев и троллейбусов, рабочего персонала.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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