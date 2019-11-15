Затариться на «пенсию» в «ДНР»: Сколько стоят продукты в Горловке (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Рита показала, какие продукты закупает на местном рынке и рассказала о ценах на них. Покупки были сделаны 12 ноября.
«Мы с мужем ездили на рынок затариваться продуктами. Получили пенсию, заплатили за коммунальные услуги, а на то, что осталось от пенсии, надо было закупить продукты», – отметила Рита.
Мясные продукты стоят (за кг):
- лопатка свиная с костью – 180 руб. (68 грн по местному курсу на 15.11.2019);
- сало – 320 руб. (121 грн);
- отбивная свиная – 280 руб. (106 грн);
- фарш куриный – 180 руб. (68 грн);
- печень куриная – 100 руб. (38 грн);
- сардельки – 280 руб (106 грн).
Другие продукты:
- горошек зеленый консервированный – 55 руб. за 1 банку (21 грн);
- масло 0,5 кг – 220 руб. (83 грн);
- килька в томате – 37 руб. за 1 банку (14 грн).
«Еще дополнили нашу корзину с продуктами – взяли плавленый сырок, 1 литр растительного масла и майонез. Еще мы купили нашим курочкам кукурузы и собачкам лапки, головы. Никого не обидели. Вот и пенсии моей как не бывало», – рассказала Рита.
Жительница Горловки также показала расценки на мясо на одном из прилавков центрального рынка.
Расценки следующие:
- фарш свино-говяжий – 180 руб. (68 грн);
- курятина – 130 руб. (49 грн);
- свинина без кости – 188 руб. (71 грн);
- куриная грудка – 180 руб. (68 грн);
- куриное филе – 210 руб. (80 грн);
- куриное крыло – 118 руб. (45 грн);
- куриная голень – 120 руб. (45 грн);
- куриная четверть – 138 руб. (52 грн);
- куриные спинки – 47 руб. (18 грн).
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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