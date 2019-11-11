В Луганске показали кладбище домашних животных (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал кладбище домашних животных.

По словам луганчанина, находится оно вблизи дачных домиков в посадке на окраине города в Ленинском районе. Если пройти немного в сторону города, то за полем расположено «республиканское» учебное заведение «Луганское высшее военное авиационное училище штурманов».

Захоронения домашних котов и собак находятся не слишком близко друг к другу, примерно на расстоянии 10 метров. Есть старые оградки с фотографиями домашних любимцев, есть и свежие захоронения, сделанные в том числе нынешней осенью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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