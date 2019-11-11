ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») отсрочило отключение «Лисичанскводоканала» до 21 ноября. Об этом говорится в сообщении «ЛЭО» на странице Facebook.

«ООО "ЛЭО" отсрочивает отключение "Лисичанскводоканала" до 21 ноября (по заявке "Энера-Восток"), чтобы руководство области смогло реализовать планы по погашению долгов», – говорится в сообщении.

Ранее ООО «ЛЭО» предупреждало, что «Лисичанскводоканал» может быть обесточен 8 ноября из-за долгов за электроэнергию.

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