Спикер штаба ООС рассказал, как проходит разведение сил и средств на Донбассе

На Донбассе продолжается процесс разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского (Донецкая обл.). Об этом рассказал спикер штаба операции Объединенных сил Александр Штупун.
По его словам, в районе Петровского за первые сутки разведения сил и средств тактическое положение сменили 20 украинских военных и 3 БМП. «Мероприятия продолжаются и продлятся до 12 ноября», – сказал он.
«Если говорить о Золотом – там закончено обследование и разминирование. Обследованы более 43 га территории и изъято 52 взрывоопасных предмета. Продолжается процесс информирования ОБСЕ через МИД об окончании этого процесса. ОБСЕ ни нам, ни противоположной стороне не говорит о процессах, которые происходят. Это они отображают в своих отчетах», – добавил Штупун.
Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было. 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»
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