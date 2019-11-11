«Шахтер» выиграл у «Динамо» самое скандальное «классико» в истории

В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе «Металлист» состоялся суперматч 14-го тура чемпионата Украины по футболу. «Шахтер» принимал «Динамо». Это была первая в истории харьковская встреча «Шахтера» Каштру против «Динамо» Михайличенко. И ее выиграл «Шахтер» – 1:0. Единственный в матче мяч на 18-й минуте забил центральный защитник «горняков» Кривцов, удачно сыгравший головой после углового в исполнении Тете, сообщает «Сегодня».

Еще в первом тайме «Шахтер» потерял своего лучшего бомбардира Мораеса. После грубого фола со стороны Попова Жуниора прямо со стадиона с травмой ноги увезли в больницу.

Во втором же тайме случилось то, чего ранее в нашем футболе не было. Из-за расистских оскорблений фан-сектора «Динамо» в адрес бразильцев «Шахтера» Тайсона и Дентиньо судья Николай Балакин на три минуты увел команды с поля. Подобного наш чемпионат еще не знал! Беспрецедентный скандал. После возобновления игры Тайсон был удален за непристойный жест в адрес фанов «Динамо». Бразилец на эмоциях после оскорблений в свой адрес показал ультрас средний палец.

Однако воспользоваться численным большинством «Динамо» не сумело. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «Шахтера», который увеличил отрыв от киевлян уже до 13 очков. По сути, уже в ноябре «горняки» обеспечили себе золото сезона 2019/2020.

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