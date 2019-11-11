Россия не хочет мира на Донбассе и не ушла от планов вторжения в Украину, – эксперт

Россия не хочет мира на Донбассе и не ушла от планов полномасштабного вторжения в Украину. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович.

«Я уверен в позиции России – ей не хочется мира на Донбассе. Не для этого они создавали эти два инструмента [транзит газа через территорию Украины и особый статус Донбасса] и ситуацию 6-летней войны», – сказал он.

«Путину сейчас надо "кровь из носу" сбрасывать санкции и возвращаться за большой стол: надо двигать к лауреату Нобелевской премии мира, надо двигать энергетические газовые пакеты в Европу, масса нюансов в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, выборы в США. Надо срочно снова становиться персоной грата. Ради этого он готов пойти на примирение на Донбассе, но все ресурсы, которые он получит от возвращения за большой стол и от снятия санкций, он все равно использует против Запада и Украины. Через 2-3 года 100% даю, потому что это стратегическая цель РФ», – продолжил Арестович.

По его мнению, такую ситуацию и Украина, и Запад, если она будет, должны использовать эффективнее, чем Россия, при этом со стороны РФ существует угроза полномасштабного вторжения в Украину.

«Кавказ-2020 – учения, которые запланированы на сентябрь следующего года. Это уже известно, по официальному сообщению украинской разведки, что на этих учениях будут отрабатывать полномасштабное вторжение в Украину. Это не значит, что РФ сразу после них вторгнется, но это значит, что они приводят силы в оперативную готовность», – отметил эксперт.

«С этим же временем совпадает решение газовой проблемы – способность запустить две газовые ветки в обход Украины [Северный поток-2 и Южный поток], а это значит, что мы вступаем в красный период. Сам факт этой готовности по войне и готовности по газу укрепит внешнеполитическую позицию России, и будет дополнительным инструментом давления, даже если они не будут отключать газ, и никакая военная угроза не наступит», – считает Арестович.

Он также убежден, что шансы, что на встрече в Нормандском формате смогут договориться об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе есть, но очень низкие.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: