В «ДНР»: В Горловке столкнулись два авто, пострадали 4 человека

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 10 ноября в Калининском районе, по ул. Углегорское шоссе произошло столкновение двух автомобилей Daewoo Lanos, в результате чего пострадали 4 человека. Сотрудники «МЧС» при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего 1966 года рождения из деформированного кузова автомобиля.

О состоянии пострадавших не сообщается.

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