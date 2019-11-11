Местные бюджеты Луганщины пополнились на около 2,8 млрд грн

В общий и специальный фонды местных бюджетов Луганской области за 10 месяцев 2019 года поступили 2 млрд 751 млн грн. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Поступления доходов общего фонда местных бюджетов Луганщины составили 2 млрд 721 млн грн налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления увеличились на 17,3% или на 400,6 млн грн. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам», – говорится в сообщении.

«В частности, по результатам наполнения бюджетов громад 1 млрд 942 млн грн получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц. По сравнению с прошлым годом это больше на 267,1 млн грн. Уплату единого налога представители малого бизнеса обеспечили в размере 340,1 млн грн, что превышает прошлогодний результат на 48,5 млн грн», – проинформировали в Луганской ОГА.

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