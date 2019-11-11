«Каргилл. Движение слабое»: Ситуация в пунктах пропуска утром 11 ноября

Сегодня утром, 11 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 30,7 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7530 человек и 990 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6210 человек и 1085 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5735 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2670 человек и 715 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8570 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Igor: «8:06. Горловка в сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) перед милицией машин нет»;

Александра: «8:21. Горловка:людей много?»;

Анастасия: «8:53. Да, часик – два постоять придется».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Alex: «9:04. "Каргилл" в сторону Донецка – 30 авто + машин 7 льгота»;

Kateryna: «9:06. "Каргилл" в Украину: общая около 70, движение слабое».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Р»: «7:28. Еленовка. На выезд примерно 70-75 авто до полиции»;

«Р»: «7:58. Еленовка. На выезд 80+10 до полиции. На въезд в КПВВ 50 авто»;

«Р»: «8:53. Еленовка. На выезд 90+10 до полиции. На въезд в КПВВ 60 авто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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