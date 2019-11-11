Россия пользуется тем, что «формула Штайнмайера» провоцирует протесты в Украине, – Кривонос

Россия на политическом уровне проводит работу по снижению уровня поддержки Украины со стороны мирового сообщества и пытается манипулировать украинским обществом с помощью «формулы Штайнмайера». Об этом рассказал заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, передает «Апостроф».
«Главная задача Кремля – расшатать ситуацию в Украине, чтобы потом сказать: "Уважаемые, вот вы на нас накладываете санкции за то, что мы агрессоры, а ведь они сами в своей стране не могут разобраться. Так, может, это не мы, а они плохие? Мы ведь наоборот хотим, как лучше. Снимайте с нас санкции, а они пусть грызутся дальше"», – сказал он.
«Я даже не исключаю, что они готовят у нас сценарий гражданской войны. Потому что санкции доставляют им очень много неудобств. Их промышленность ведь тоже способна выпускать далеко не все комплектующие, которые им нужны», – продолжил Кривонос.
По его словам, украинцы должны понимать, что они не враги друг другу, а агрессор – именно РФ. «Но нас сталкивают лбами по поводу той же "формулы Штайнмайера", например. Я работал в четырех областях – Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Общался с людьми. Не скажу, что это общение было легким, но первый вопрос, который мы задавали: "Кто читал Минские соглашения и "формулу Штайнмайера"? Из 500-600 человек руку поднимали от силы несколько десятков», – отметил замглавы СНБО Украины.
«Это говорит о том, что люди не знакомы с основными документами, они воспринимают ту информацию, которую им подает телевидение, ними легко манипулировать. Наш народ приучили не делать собственных выводов, а принимать за чистую монету, все то, что им скармливают», – добавил он.
Кривонос считает, что спорные моменты в «формуле Штайнмайера» – это недоработки украинского руководства: «Никто ведь не пытался объяснить людям, что Украина заключала определенные международные соглашения, которые нам нужно теперь выполнять. При этом, никто же на ставил вопрос о капитуляции – это был искусственный вброс. Ситуация подается обществу так, что все это произойдет завтра и уже завтра все будет очень плохо. Из-за этой "формулы Штайнмайера" мы сами себя грызем, а противник этим пользуется. Хотя президент и правительство всего лишь пытаются выполнить соглашения, заключенные прошлой властью».
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