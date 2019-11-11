Расизм со стороны ультрас «Динамо»: Официальная реакция «Шахтера»

ФК «Шахтер» обнародовал заявление относительно инцидента на матче чемпионата Украины между «горняками» и киевским «Динамо». Дончане выиграли «классико», которое едва не сорвали ультрас «Динамо» расистскими оскорблениями в адрес игроков «Шахтера» Тайсона и Дентиньо. В результате проявлений расизма судья матча был вынужден на несколько минут увести команды с поля – такое случилось впервые в истории чемпионата Украины.

«ФК "Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах. ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах», – говорится в заявлении ФК «Шахтер».

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