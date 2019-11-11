Конфликт с Россией продлится еще долго, – замглавы СНБО Украины

Украине нужно готовиться к продолжительному противостоянию России и не только в вопросе Донбасса. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, передает «Апостроф».

«Выборы в ОРДЛО* должны пройти под контролем украинской власти. Мы демонстрируем свое желание все выполнить, но это должен быть зеркальный процесс. И я бы не спешил с выводом о том, что там всем будут заправлять сепаратисты. Украинский народ уже получил шикарный боевой опыт – он не допустит ничего подобного», – сказал он.

По его мнению, только увеличение санкций и международное давление могут вынудить Россию вывести свои войска из Донбасса. «Но это не такое уж быстрое дело. Работу нужно вести не только на внешнеполитическом уровне, добиваясь от наших партнеров продолжения и усиления санкций, но и подготовить народ к тому, чтобы он был готов дать организованный отпор Российской Федерации», – отметил Кривонос.

«Если мы подготовим свой народ, то противник точно будет знать, что сюда вход гривна, а выход – десять. Наша задача в краткое время укрепить армию, подготовить территориальную оборону, организовать военно-патриотическую подготовку населения, создать фундамент для развертывания движения сопротивления. Так что это все еще очень надолго. Враг коварен, хорошо оснащен, имеет боевой опыт и тоже проводит информационную обработку населения. Обратите внимание, россияне привыкли винить своих бедах всех, кроме себя самих. Это последствия такой работы», – добавил замглавы СНБО Украины.

Он также отметил, что Россия на политическом уровне проводит работу по снижению уровня поддержки Украины со стороны мирового сообщества и пытается манипулировать украинским обществом с помощью «формулы Штайнмайера».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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