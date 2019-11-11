Сводка из зоны ООС за 10 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов минно-взрывные травмы получили четверо украинских военнослужащих, поврежден автомобиль. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Новогнатовки – из противотанкового ракетного комплекса;

у Красногоровки – из минометов калибром 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Песок – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Березового – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

НВФ также вели обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

у Майорска и Пивденного – из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что 10 ноября в результате обстрелов минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» утверждают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 126 единиц. Обстрелам подверглись поселки шахты 6/7 и имени Гагарина на горловском направлении; поселки Старомихайловка и Ясное на донецком направлении; села Петровское, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Заиченко, Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «в Горловке была обесточена ул. Забайкальская и повреждены 2 дома. В поселке Старомихайловка повреждено остекление дома по ул. Кирова. В поселке Ясное зафиксированы повреждения домов по ул. Чапаева, Валова, Ленина».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Желобок и Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов (АГС), ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия».

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