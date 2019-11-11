В зоне ООС автомобиль с военными попал под обстрел

В зоне проведения операции Объединенных сил под обстрел попал автомобиль с военными. В результате взрыва пострадали 4 человека. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Инцидент произошел 10 ноября. «В результате обстрелов минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль», – рассказали в пресс-центре.

Там уточнили, что угрозы для жизни военных в настоящее время нет. Иные подробности не сообщаются.

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