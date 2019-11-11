В Украине планируют отменить призыв на военную службу, но это не произойдет быстро. Об этом в воскресенье, 10 ноября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Это моя персональная цель – отменить призыв, и это позиция государства в целом. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет подготовленной и оснащенной», – сказал он.

«Главное, что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищены права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии. И хорошая техника – часть наших возможностей», – добавил Загороднюк.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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