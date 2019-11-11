В России разрабатываются различные варианты влияния на Украину, – Кривонос

В России разрабатываются различные варианты влияния на Украину – как политические, так и военные. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, передает «Апостроф».

По его словам, один из сценариев Кремля – политический, который предполагает расшатывание ситуации внутри Украины и приведение к власти пророссийски настроенных людей. «На прошедших выборах у них это не получилось. Поэтому сейчас для них главная задача – расшатать ситуацию внутри страны. Дискредитировать нашу власть, чтобы не позволить ей выполнить те обязательства, которые она на себя взяла. Затем в результате переворота или досрочных выборов привести к власти в Украине своих ставленников», – считает Кривонос.

Он допустил, что возможно и открытое военное вторжение со стороны России: «По своему потенциалу они способны это сделать. Они ведь каждый год проводят учения вдоль нашей границы, в том числе и на территории Беларуси. Разрабатываются различные варианты – нанесение ракетных ударов, чтобы повторить у нас югославский вариант, а потом ввести войска. Или же не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени».

«Они укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяющие в кратчайшие сроки совершить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма. Со стороны Черниговской и Сумской области у них вообще может не возникнуть проблем», – рассказал замсекретаря СНБО.

«Воинские части у нас есть. Но потенциал РФ – слишком большой. Поэтому главная наша задача – это организация территориальной обороны. Они могут совершить против нас агрессию, но им потом крайне трудно будет удержать все под контролем. Поэтому для Кремля очень важно – как можно скорее поставить здесь марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели», – заявил Кривонос.

Замглавы СНБО проинформировал, что в Украине в сфере безопасности и обороны внедряют «программу пяти шагов», которая была утверждена указом президента №200 от 7 мая 2019 года. «Она включает организацию движения сопротивления, территориальной обороны, военно-патриотическое воспитание молодежи, информационное противодействие РФ и довоинскую подготовку населения. Не только допризывная подготовка. Это более широкое понятие. Например, в ее рамках школьники старших классов будут овладевать специальностями двойного назначения – становиться связистами, водителями, ремонтниками. То, что может пригодиться и в мирное, и в военное время. Главная задача – это подготовить нашу молодежь», – сообщил Кривонос.

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