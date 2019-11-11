Пожар на Донетчине унес две жизни

В Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) 10 ноября в результате пожара погибли мужчина и женщина. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в воскресенье в 13:36 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в Красногоровке по ул. Центральной.

«Прибыв к месту пожара, бойцы ГСЧС выяснили, что пожар произошел в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома. В результате пожара погибли 2 человека – мужчина 1968 года рождения и женщина 1938 года», – сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 14:10.

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