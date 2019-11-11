В «ДНР» сообщили, сколько людей проживают в Петровском (Фото)

В неподконтрольном украинским властям селе Петровское, в районе которого проходит разведение сил и средств, заселены около 20 домов. Об этом говорится в сюжете «республиканского» телеканала.

Местный житель Иван Иванович сообщил, что вернулся из Подмосковья, где живет его сын, полмесяца назад. Проживает в доме один, жена его умерла.

По словам жителя Петровского, в селе – около 20 жилых домов. Магазина нет, и люди просят приобрести продукты тех, кто едет машиной в ближайшие населенные пункты.

Когда темнеет, местные жители закрывают окна, а ночью не включают свет, опасаясь обстрелов.

Также сообщается, что многие дома в селе – разрушены.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было. 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки начнется в субботу, 9 ноября.

Позже стало известно, что разведение сил и средств проходит по плану.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: