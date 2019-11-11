Разведение сил вблизи Петровского идет по плану, – министр обороны

Разведение сил и средств вблизи Богдановки и Петровского (Донецкая обл.) проходит по плану. Об этом в воскресенье, 10 ноября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс. Это то, что мы можем видеть уже. Но мы делаем по нашему плану. У нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведение по плану. Оно идет по контролируемому сценарию», – сказал он.
По его словам, если ситуация не пойдет по плану, то украинские военные смогут в течение очень короткого времени вернуться на свои позиции. «У нас такие сценарии отработаны. Мы знаем, что делать в этом случае», – отметил Загороднюк.
Министр обороны Украины также сообщил, что тактические позиции украинских военных в районе Богдановки и Петровского сейчас лучше. «Потому что мы возвращаемся на позиции 2016 года, которые мы построили, проработали, и они полностью готовы для выполнения задач», – пояснил он.
Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было. 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки начнется в субботу, 9 ноября.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»
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