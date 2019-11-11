В Луганске мужчина спилил дерево и оставил без света ряд улиц

В неподконтрольном украинским властям Луганске мужчина спилил дерево, которое, падая, оборвало линию электропередач. Без электроснабжения остались 950 абонентов. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 9 ноября в результате самовольного спила дерева в частном секторе была оборвана линия электропередач, вследствие почти тысяча абонентов по улицам Грабовского, Тарасовской, кв. Луганскому, кв. Щербакова осталась без электроснабжения.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!