Дабы другим предателям не повадно было: Ляшко прокомментировал увольнение Геруса

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко приветствовал решение президента Владимира Зеленского уволить нардепа Андрея Геруса с должности представителя президента в правительстве. Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

«Приветствую решение Зеленского уволить Геруса с должности представителя президента в правительстве. Но этого недостаточно. Автор предательской "формулы Геруса", по которой Украина стала жертвой энергетической агрессии России, должен сложить депутатский мандат и пойти под суд. Врагов Украины надо очень жестко наказать, дабы другим предателям не повадно было торговать национальными интересами Украины», – написал Ляшко.

Скриншот: Facebook Олега Ляшко

Напомним, что народный депутат от «Слуги народа» Андрей Герус также занимает должность председателя парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

Как сообщалось ранее, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и скандальный нардеп, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».

Ранее на странице Ляшко в Facebook появилось сообщение, в котором он критиковал поправку к законодательству Андрея Геруса. «В сентябре "Слуга народа" Андрей Герус "протащил" поправку в законодательство, которая позволила с 1 октября импорт электроэнергии из России. В октябре импорт с каждым днем понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре, – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч. Действия Геруса – предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которую надо немедленно расследовать», – заявил Ляшко.

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