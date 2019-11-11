«Что, зря им оружие выдали»: В «ДНР» обсуждают поборы на блокпостах

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины люди жалуются на очереди и поборы на блокпостах. Об этом очевидцы сообщают в соцсети.

Местные жители отмечают, что между городами на блокпостах «военные» тщательно осматривают автомобили и требуют деньги за провоз определенных продуктов.

«Что делается на блокпостах между Донецком и Горловкой, так же и на Ясиноватском… Держат людей, создали очередь, как на КПП. Люди едут с работы, вы кого трусите?», – пишет автор поста в донецком паблике.

Иные пользователи соцсетей делятся своими мнениями:

Андрей: «Странный… Ты был там, почему не узнал на месте!?»;

Ольга: «А как узнать, спросить у людей с оружием, чего вы тут устроили? Я тоже там простояла последний раз почти час»;

Саня: «Всегда себя так вели»;

Олег: «Бабки в солдатские и чиновничьи карманы сами по себе не запрыгнут»;

Владислав: «Украинцы не собирают очереди из 200 машин, чтоб стричь денег с простых людей»;

Владимир: «Оккупанты взятки берут»;

Алина: «Почему взятки? Свое честно заработанное, что, зря им оружие выдали? Выдали, вот и крутятся, как могут, стригут потихоньку. Из Донецка опт, взятый на "Маяке", в Горловку провезти – 10% от стоимости».

Также люди обсуждают необходимость блокпостов в «ДНР»:

Владимир: «Между Донецком и Горловкой блокпосты?»;

Ксюша: «Да, есть, один большой блокпост на выезде из Горловки, а второй, поменьше – на въезде в Ясиноватую»;

Владислав: «Именно! А еще между Донецком и Седово. Фигня – украинский безвиз, вот скоро будет безвизовый режим между Горловкой и Макеевкой»;

Светлана: «А что, есть блокпосты между Горловкой и Донецком?»;

«Tretia Devitsa»: «На въезде в Горловку, там, где газовая заправка»;

Руслан: «Это трасса – граница разграничения, это военные блокпосты, как правило, мирных там быстро пропускают, но сейчас идет неделя учений с МЧС, о чем предупреждали, отрабатывают взаимодействие»;

Светлана: «Почему тогда нет б/п между Донецком и Макеевкой?»;

«Голубь Серый»: «Ну как это нет? Периодически его пытаются симулировать – на Мотеле»;

Светлана: «Да? Так они скоро между районами начнут ставить б/п. Между Киевским и Ворошиловским, например, где-то на Мира».

Некоторые пользователи соцсетей считают, что рассказы об очередях и поборах – преувеличены:

«Tretia Devitsa»: «Ездила 4 года регулярно Донецк-Горловка-Донецк. И никогда не трусили»;

Наталья: «Да нормально все, не преувеличивайте».

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